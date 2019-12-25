Порог бедности по мнению петербуржцев составляет 53 тыс. рублей

Среднестатистический житель России определяет порог бедности в пределах 48 тыс. рублей в месяц.

Жители Москвы и Петербурга оценивают порог бедности в 54 и 53 тыс. рублей соответственно, в то время как средний региональный уровень — около 46 тыс. рублей. Однако разница становится ещё заметнее, когда речь идёт о финансовых требованиях для достижения чувства удовлетворённости жизнью: москвичам необходимо получать минимум 290 тыс. рублей, петербуржцам — 264 тыс., а представителям остальных регионов достаточно 250 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис по подбору высокооплачиваемой работы SuperJob.

Что касается нижней границы благосостояния, то москвичи считают себя богатыми начиная с доходов в размере 960 тыс. рублей, жители Петербурга ставят планку на уровне 800 тыс., в то время как регионы останавливаются на цифрах примерно равных московским показателям — 940 тыс. рублей.

Женщины демонстрируют большую финансовую умеренность: представительницы прекрасного пола видят границу бедности на отметке 43 тыс. рублей, мужчины же поднимают её до 54 тыс. Представления о счастье также разнятся: женщины довольствуются суммой в 235 тысяч рублей, в то время как мужчины требуют уже 280 тыс. То же самое относится и к богатству: женщины ограничиваются уровнем в 890 тысяч рублей, мужчины повышают планку до 970 тыс.

Молодое поколение (до 35 лет) воспринимает доходы менее 39 тыс. рублей как признак бедности, старшие возрастные группы отмечают, что чувствуют себя плохо при доходах ниже 50 тыс. рублей. Зато молодые люди быстрее испытывают удовлетворение от денег: ощущение счастья приходит при зарплате в 192 тыс. рублей, зрелые граждане ожидают большего — не менее 266 тыс. рублей. Соответственно, граница богатства тоже отличается: молодёжь называет сумму в 760 тыс. рублей, старшее поколение предпочитает говорить о миллионе рублей.

Граждане с высшим образованием устанавливают планку бедности на уровне 50 тыс. рублей, считая необходимым для полного удовлетворения своей финансовой ситуации заработок в 287 тыс. рублей, что почти на треть больше требований людей со средним специальным образованием. Высшее образование увеличивает ожидания от богатства до отметки в 980 тысяч рублей, по сравнению с теми, кто окончил среднее профессиональное учебное заведение.

Наиболее обеспеченная группа населения (те, чьи месячные доходы превышают 100 тыс. рублей) устанавливает самые амбициозные цели: для них порог бедности начинается с заработка в 58 тыс. рублей, достижение счастья требует наличия 300 тыс. рублей ежемесячно, а статус богатого обеспечивается зарплатой от миллиона рублей. Граждане с низким доходом (менее 50 тыс. рублей) предпочитают оставаться реалистами: для них важны цифры в районе 40, 200 и 820 тыс. рублей соответственно.

Интересным наблюдением является динамика роста экономических ожиданий за последнее десятилетие: представление о границе бедности увеличилось втрое — с 15 до 48 тыс. рублей, богатство стало казаться достижимым только при заработке вдвое большем, чем десять лет назад — с 453 до 930 тысяч рублей. Чувство счастья повысилось в полтора раза: если раньше оно ассоциировалось с доходом в 175 тыс. рублей, теперь эта цифра поднялась до 257 тыс. рублей. Эти изменения показывают, насколько остро население чувствует свою экономическую уязвимость: годовой прирост представлений о бедности составил целых 12%, оценки необходимого уровня богатства увеличились на 8%, а чувство счастья выросло всего на 3%.

Фото: Pxhere