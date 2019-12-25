Стало известно, представители каких профессий в Петербурге чаще других ищут работу осенью

Самой активной категорией оказались работники фитнес-клубов, спорткомплексов и салонов красоты — количество их резюме увеличилось на 21%

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда Петербурга за последний месяц и выяснили, представители каких профессий наиболее активно ищут работу осенью. По итогам месяца зафиксировано значительное повышение интереса жителей региона к трудоустройству: общее количество опубликованных и обновленных резюме на платформе hh.ru возросло на 11% по сравнению с августом и на 25% относительно сентября предыдущего года. Сегодня в городе представлено свыше 643 тысяч активных резюме.

Самой активной категорией оказались работники фитнес-клубов, спорткомплексов и салонов красоты — количество их резюме увеличилось на 21%. Это связано с традиционным осенним ростом спроса на услуги, направленные на поддержание здоровья и внешнего вида, что способствует повышенной мобильности кадров в данной сфере.

Второе место по темпам прироста занимают медики и фармацевты — число резюме представителей этих специальностей поднялось на 19%. Высокий спрос на квалифицированные кадры и стремление кандидатов обеспечить себе стабильность способствуют увеличению активности в медицинском сегменте рынка труда. Следующими идут административные должности и сфера науки, образования (+14%), а также профессии в искусстве, развлечениях, медиаиндустрии, страховании, финансах и бухгалтерии (+13%).

Небольшой, однако устойчивый прирост наблюдается среди домашних помощников, продавцов розницы и специалистов по охране — каждый сегмент показал рост на 12%. Эти цифры подтверждают тенденцию общего оживления рынка труда Санкт-Петербурга осенью, когда кандидаты возвращаются к активным действиям после летних отпусков и начинают искать новые карьерные перспективы.

Петербург лидирует по скорости увеличения активности соискателей среди крупных городов и федеральных округов России: за сентябрь число обновляемых резюме выросло на 11%. Данный показатель оказался выше среднего показателя по Северо-Западному федеральному округу (+10%) и значительно опережал динамику Москвы (+8%). Среди федеральных округов минимальный рост наблюдался на Северном Кавказе (-3%).

Фото: Unsplash (GRAHAM MANSFIELD)