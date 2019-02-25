О смене работы осенью задумывается каждый третий петербуржец

Практически половина опрошенных (почти 40%) признались, что подобные размышления посещают их периодически, независимо от сезона.

Компания Level Group провела исследование среди жителей Петербурга, изучив частоту смены ими места работы и возможное влияние сезонности на принятие подобного решения. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Выяснилось, что осенью желание сменить работу возникает практически у каждого третьего респондента, а практически половина опрошенных (почти 40%) признались, что подобные размышления посещают их периодически, независимо от сезона.

Ещё треть участников опроса (примерно 30%) заявили, что удовлетворены своим нынешним положением и не собираются покидать компанию. Интересно, что около половины участников (45%) считают оптимальным менять место работы каждые два-три года.

Одновременно ровно столько же респондентов (45%) уверены, что работа в одной компании продолжительное время (более трёх лет) является естественным выбором. Лишь небольшая часть (всего 10%) полагает нормальным частую смену работы — примерно раз в год-полтора.

Ранее мы сообщили о том, что объем кредитов для бизнесменов увеличился в Петербурге.

Фото: Piter.TV