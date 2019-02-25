Объем кредитов для бизнесменов увеличился в Петербурге

Хотя Центральный Банк России уменьшил ключевую ставку, спрос на кредитные продукты замедлился.

Сумма выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Петербурге (без учёта займов в иностранной валюте) в 2025 году сократилась до 3,31 триллиона рублей, свидетельствуют данные Банка России, опубликованные изданием "Ведомости Северо-Запад". Этот показатель оказался на 23,7% ниже, чем за аналогичный временной отрезок 2024 года.

Хотя Центральный Банк России уменьшил ключевую ставку, спрос на кредитные продукты замедлился. Например, объём кредитования в августе уменьшился на 26,5% по сравнению с июлем, достигнув суммы в 371,91 миллиард рублей. Показатель также снизился на 5,5% по сравнению с июньским показателем.

Общая задолженность петербургского бизнеса по кредитам на 1 сентября 2025 года составила 129,4 миллиарда рублей. Год к году показатель вырос незначительно — всего на 0,5%. При этом доля просрочки в общем объёме кредитных обязательств снизилась с 2,51% до 2,38%.

Экономисты отмечают осторожность бизнеса в принятии решений о получении кредита, ожидающего дальнейшего понижения процентных ставок.

Эксперт Валери Тумин подчеркнул, что реакция экономики на изменение денежно-кредитной политики требует некоторого времени. Спад кредитной активности петербургского бизнеса в августе после небольшого подъема в июле является нормальной реакцией на адаптацию к новым экономическим реалиям, а не поводом для беспокойства.

Фото: Pxhere