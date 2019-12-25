В Госдуме предложили автоматизировать поиск свободной записи к врачу по ОМС

Борис Чернышов рассказал о том, как можно снизить нагрузку на врачей.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил внедрить на российской территории автоматический поиск свободной записи к врачу по ОМС через единый портал "Госуслуги", а также профильные медицинские информационные системы в том случае, если в поликлинике прикрепления пациента нет свободных талонов в нужный срок. Соответствующий текст документа распространила по СМИ пресс-службы политических деятелей. Парламентарий из нижней палаты, представитель ЛДПР, заметил, что сейчас при отсутствии свободной записи поиском другой клиники занимаются лечащий врач или руководство медицинского учреждения. Однако такая ситуация создает дополнительную нагрузку на сотрудников организации, отвлекая врачей от их основных должностных обязанностей.

Предлагаю автоматизировать данный процесс, закрепив ... функцию автоматического подбора медицинской организации, работающей в системе обязательного медицинского страхования, если в поликлинике прикрепления отсутствует возможность записи к врачу в установленный срок. текст обращения

Вице-спикер Госдумы России добавил, что согласно предложенному механизму, система должна в режиме реального времени анализировать доступную запись в медицинских организациях, участвующих в программе ОМС, после чего автоматически предлагать человеку ближайшие доступные варианты.

В ГД предложили ввести выплату для поступающих на востребованные специальности.

Фото: Piter.tv