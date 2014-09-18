В систему ОМС включили мониторинг состояния россиян с диабетом

Илья Баланин сообщил о нововведениях в оказании медицинской помощи пациентам.

Дистанционный мониторинг состояния здоровья граждан с сахарным диабетом впервые включили в систему ОМС на российской территории. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. Эксперт пояснил прессе, что кроме этого в систему ОМС попал дистанционный мониторинг состояния пациентов с артериальной гипертензией. Такое решение позволяет врачам в постоянном режиме контролировать ключевые показатели человека. Пациент сможет своевременно получать рекомендации лечащего специалиста и предотвращать развитие у себя осложнений

Впервые в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом. Илья Баланин, глава ФФОМС

Илья Баланин добавил, что дополнительно расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Эти программы помогают россиянам лучше понимать свое состояние и грамотно управлять состоянием здоровья.

Лечить ожирение в России можно будет по полису ОМС.

Фото: Piter.tv