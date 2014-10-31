С начала года в Петербурге создано более 21 тыс. семей

Ежегодно растет количество браков, заключенных на берегах Невы.

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. По случаю в Смольном рассказали, как в Петербурге поддерживают семьи.

В прошлом году в Северной столице продлили и расширили региональный материнский капитал, отменили плату за государственные детские сады, стали предоставлять подарочные наборы для новорожденных, а также увеличили премии многодетным семьям к городским наградам за заслуги в воспитании детей.

Особое внимание уделено молодым семьям: размер ежемесячных выплат приблизили к прожиточному минимуму. Дополнительно ввели единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей для студенток, которые встали на учет по беременности до 12 недель.

Для многодетных же семей предусмотрены бесплатный проезд в общественном транспорте, безвозмездное питание в школах, свободное посещение музеев, первоочередный прием в детские сады, льготы на оплату коммунальных услуг и помощь в решении жилищных вопросов.

Мы расширяем программу ипотечного кредитования многодетных семей – к федеральной выплате в 450 тыс. рублей добавляем 550 тыс. рублей из бюджета города и увеличиваем итоговую сумму до 1 млн рублей. Для детей из многодетных семей вводим компенсацию в размере 50% стоимости обучения в вузе. Пресс-служба Смольного

В праздник многодетным семьям вручат государственные награды и ключи от микроавтобусов.

Кроме того, отмечается, что ежегодно растет количество браков, заключенных на берегах Невы. В 2024 году создано свыше 50 тыс. семей, с начала текущего года – более 21 тыс. семей.

Желаю всем петербургским семьям благополучия, мира и согласия в каждом доме. Будьте счастливы и берегите друг друга! Александр Беглов, губернатор Петербурга

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