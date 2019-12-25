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За год в Петербурге семьям вручили свыше 35 тыс. подарочных наборов для новорожденных
Сегодня, 14:21
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За год в Петербурге семьям вручили свыше 35 тыс. подарочных наборов для новорожденных

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Такой набор доступен семьям, где хотя бы один родитель малыша имеет гражданство РФ и постоянное место жительства в Северной столице.

С 1 августа 2024 года в Петербурге ввели новую меру социальной поддержки. Речь идет о подарочном комплекте для новорожденных. В этом году подарки получили свыше 21 тыс. семей, рассказали в Смольном. 

За год после введения новой меры город вручил более 35 тыс. подарочных наборов для новорожденных. В них есть многое, что поможет родителям младенца в первые месяцы его жизни. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Такой набор доступен семьям, где хотя бы один родитель малыша имеет гражданство РФ и постоянное место жительства в Северной столице. Кроме того, рождение должно быть зарегистрировано в органах ЗАГСа Петербурга. 

В комплект входят видеоняня, устройство для увлажнения воздуха, детский ночник, стерилизатор, прибор для подогрева детского питания, музыкальные и развивающие игрушки, коврик для занятий и специальное полотенце с капюшоном. 

Ранее на Piter.TV: Алексей Корабельников перечислил меры социальной поддержки семей с детьми в Петербурге. 

Фото: pxhere 

Теги: новорожденные, социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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