За год в Петербурге семьям вручили свыше 35 тыс. подарочных наборов для новорожденных

Такой набор доступен семьям, где хотя бы один родитель малыша имеет гражданство РФ и постоянное место жительства в Северной столице.

С 1 августа 2024 года в Петербурге ввели новую меру социальной поддержки. Речь идет о подарочном комплекте для новорожденных. В этом году подарки получили свыше 21 тыс. семей, рассказали в Смольном.

За год после введения новой меры город вручил более 35 тыс. подарочных наборов для новорожденных. В них есть многое, что поможет родителям младенца в первые месяцы его жизни. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Такой набор доступен семьям, где хотя бы один родитель малыша имеет гражданство РФ и постоянное место жительства в Северной столице. Кроме того, рождение должно быть зарегистрировано в органах ЗАГСа Петербурга.

В комплект входят видеоняня, устройство для увлажнения воздуха, детский ночник, стерилизатор, прибор для подогрева детского питания, музыкальные и развивающие игрушки, коврик для занятий и специальное полотенце с капюшоном.

Ранее на Piter.TV: Алексей Корабельников перечислил меры социальной поддержки семей с детьми в Петербурге.

Фото: pxhere