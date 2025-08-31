Меры поддержки детей-сирот расширили в Петербурге

Теперь действие закона распространено на всех студентов и учащихся из числа сирот независимо от типа и подведомственности учебного заведения.

Губернатор Александр Беглов подписал закон, вносящий изменения в Социальный кодекс Петербурга. Согласно новому законодательству, все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые обучаются на средства городского бюджета, будут получать равные меры социальной поддержки.

Ранее полное государственное обеспечение, социальные стипендии и компенсации предоставлялись только тем учащимся из этих категорий, кто учился в государственных образовательных учреждениях, находящихся под управлением города.

Теперь действие закона распространено на всех студентов и учащихся из числа сирот независимо от типа и подведомственности учебного заведения. Это позволит получать полноценную поддержку детям, которые учатся за счет бюджета Санкт-Петербурга в федеральных или частных учебных заведениях.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 165 млн рублей получат СМИ, освещающие социальные темы.

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