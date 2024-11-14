Корабельников перечислил меры социальной поддержки семей с детьми в Петербурге

В Северной столице действует комплекс льгот и выплат, закрепленных в региональном социальном кодексе.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в эфире прямой линии подробно рассказал о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми. Все льготы и выплаты официально закреплены в региональном социальном кодексе Северной столицы.

Есть региональный материнский капитал. Ранее он выплачивался только за третьего ребёнка, но губернатором принято решение распространять выплату на каждого последующего ребёнка. Алексей Корабельников, вице-губернатор

Особое внимание вице-губернатор уделил решению городских властей полностью отменить родительскую плату за детские сады. Эта инициатива, впервые реализованная в Петербурге, получила высокую оценку на федеральном уровне. Корабельников подчеркнул, что социальная политика города продолжает развиваться, предлагая новые формы поддержки семей с детьми.

Ранее в Совфеде напомнили о прибавке к пенсии в августе.

Фото: freepik (senivpetro)