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Корабельников перечислил меры социальной поддержки семей с детьми в Петербурге
Сегодня, 21:39
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Корабельников перечислил меры социальной поддержки семей с детьми в Петербурге

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В Северной столице действует комплекс льгот и выплат, закрепленных в региональном социальном кодексе.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в эфире прямой линии подробно рассказал о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми. Все льготы и выплаты официально закреплены в региональном социальном кодексе Северной столицы.

Есть региональный материнский капитал. Ранее он выплачивался только за третьего ребёнка, но губернатором принято решение распространять выплату на каждого последующего ребёнка.

Алексей Корабельников, вице-губернатор

Особое внимание вице-губернатор уделил решению городских властей полностью отменить родительскую плату за детские сады. Эта инициатива, впервые реализованная в Петербурге, получила высокую оценку на федеральном уровне. Корабельников подчеркнул, что социальная политика города продолжает развиваться, предлагая новые формы поддержки семей с детьми.

Ранее в Совфеде напомнили о прибавке к пенсии в августе.

Фото: freepik (senivpetro)

Теги: алексей корабельников, соцподдержка семей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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