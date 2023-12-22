Петербургским семьям при рождении детей будут вручать подарочный набор

Предоставлять такой набор новорождённым будут с 1 августа текущего года.

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства принято решение о введении новой меры социальной поддержки – предоставлении подарочного набора предметов первой необходимости для новорожденного ребёнка.

Предоставлять такой набор новорождённым будут с 1 августа текущего года. Над определением состава набора работает экспертная группа. В её состав вошли представители роддомов, врачи-педиатры, представители социально ориентированных организаций, выпускающих товары для детей, молодые и многодетные мамы. Был проведён опрос в социальных сетях.

Предполагается, что в состав комплекта будут входить более двадцати наименований: одежда, детское постельное белье, игрушки, средства гигиены, подогрев для детского питания, развивающие игры и технические средства для обеспечения безопасности детей.

Ранее вице-губернатор Анна Митянина отметила, что большинство современных петербурженок решаются на первого ребёнка в 26 лет. Девушки выбирают карьеру, а не детей, что позже может сказаться на демографической ситуации в городе на Неве, считает Митянина.

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