Среднестатистическая петербурженка рожает первого ребенка в 26 лет

Вице-губернатор акцентировала внимание на необходимости принятия мер для помощи молодым семьям.

В Петербурге снижается рождаемость. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина в ходе своего выступления в ЗакСе Северной столицы.

По словам чиновника, заметно уменьшается количество людей в возрасте от 20 до 29 лет, что негативно сказывается на показателях рождаемости. Анна Митянина отметила, что большинство современных петербурженок решаются на первого ребенка в 26 лет. Девушки выбирают карьеру, а не детей, что позже может сказаться на демографической ситуации в городе на Неве.

Вице-губернатор акцентировала внимание на необходимости принятия мер для помощи молодым семьям и создания условий, способствующих повышению рождаемости. Это может включать в себя разнообразные программы поддержки, социальные льготы, а также мероприятия по созданию комфортной среды для воспитания детей.

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