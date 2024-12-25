Делегация петербургского парламента доставила тонну гуманитарной помощи в Белгородскую область

Из Петербурга была направлена тонна груза: средства личной гигиены, предметы первой необходимости и бытовые принадлежности.

В рамках рабочей поездки председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вместе с депутатами посетил приграничный регион. Об этом сообщил спикер в своем канале в мессенджере МАКС, пишет "Петербургский дневник".

Обязательный пункт командировки – Белгородская область. Здесь действует гуманитарный центр, куда из разных регионов страны поступает помощь для жителей приграничных территорий. Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга

Из Петербурга была направлена тонна груза: средства личной гигиены, предметы первой необходимости и бытовые принадлежности. Формирование посылок велось строго по конкретным запросам местных жителей.

Северная столица не ограничилась только материальной поддержкой. Депутаты провели встречу с местными парламентариями, чтобы обсудить текущую ситуацию в регионе и необходимую помощь. Кроме того, делегация посетила поселок Борисовка. Представители города возложили цветы к монументу в память о погибших при исполнении воинского долга в локальных войнах и в ходе специальной военной операции, почтив защитников минутой молчания.

Фото: МАКС / Спикер Бельский