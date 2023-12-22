В Петербурге арестована сотрудница МВД из Гатчины

Елене Куляпиной вменяется ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти Елену Куляпину. Ей вменяется ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом 27 апреля рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале.

Согласно постановлению суда, на рассмотрении у Куляпиной в 2023 году был материал по факту возможных мошеннических действий юридического лица. В обмен на вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела женщина потребовала взятку – устроить на работу своего супруга и платить ему зарплату. Мужчина проработал в компании с июля 2023 года по апрель текущего года, он получил 507,4 тыс. рублей.

В судебном заседании Куляпина просила домашний арест, однако суд отправил ее в СИЗО до 24 июня 2024 года.

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Фото: Piter.TV