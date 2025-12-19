  1. Главная
Сегодня, 11:59
За взятку в 3 млн рублей задержан начальник отдела Ростехнадзора по Тосненскому району

Следователи Тосно возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали 15 января начальника Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Олега Береснева. Он получил взятку в размере 3 млн рублей за подписание актов ввода в эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

Следователи Тосно возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Решается вопрос об избрании Бересневу меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожизненно осужденный сенатор Арашуков получил еще 10 лет колонии за взятку. 

Видео: пресс-служба ФСБ России 

