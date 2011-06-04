За ночь в Тосненском районе произошло два пожара

В Тосненском районе Ленинградской области за ночь 28 апреля произошло два пожара. Как рассказали в МЧС России, обошлось без пострадавших.

В поселке Красный Бор на улице Культуры полностью сгорел легковой автомобиль. У машины полыхал салон, также пламя перекинулось на моторный отсек. Спасатели потушили огонь примерно за два часа.

А в деревне Усадище горели баня и сарай, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На ликвидацию огня потребовался час, уточнили в ведомстве.

