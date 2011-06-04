  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За ночь в Тосненском районе произошло два пожара
Сегодня, 8:59

sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Тосненском районе Ленинградской области за ночь 28 апреля произошло два пожара. Как рассказали в МЧС России, обошлось без пострадавших. 

В поселке Красный Бор на улице Культуры полностью сгорел легковой автомобиль. У машины полыхал салон, также пламя перекинулось на моторный отсек. Спасатели потушили огонь примерно за два часа. 

А в деревне Усадище горели баня и сарай, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На ликвидацию огня потребовался час, уточнили в ведомстве. 

Ранее на Piter.TV: петербургские спасатели провели учения по локализации и ликвидации условного возгорания в родильном доме №9 на улице Орджоникидзе. Подобные тренировки помогают четко сориентироваться в ситуации и принять меры по защите себя и окружающих. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, тосненский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии