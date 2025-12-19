Пожизненно осужденный сенатор Арашуков получил еще 10 лет колонии за взятку

Он попытался передать 6 млн рублей сотруднику исправительного учреждения.

Пожизненно осужденный сенатор Рауф Арашуков получил еще 10 лет колонии за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, Арашуков решил создать себе привилегированные условия содержания. Он попытался передать 6 млн рублей сотруднику исправительного учреждения. Об этом сообщили в правоохранительные органы. С учетом позиции гособвинителя сумма взятки была конфискована. Экс-сенатор продолжит отбывать наказание в колонии особого режима.

Напомним, в декабре 2022 года Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки по делу о заказных убийствах и о преступном сообществе, действовавшем 17 лет. Их признали виновными в создании ОПС, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и ложном доносе.

Ранее мы сообщали, что в России за коррупцию в 2025 году осудили более 11 тыс. человек.

Видео: Генпрокуратура России