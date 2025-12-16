Полиция Петербурга задержала посредника, взявшего 1,5 млн рублей за освобождение от уголовной ответственности

Полиция задержала 29-летнего подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, который пообещал приятельнице содействие в освобождении от уголовной ответственности ее сожителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина из Псковской области обещал знакомой "решить вопрос" с возлюбленным и сделать так, чтобы он заключил контракт на прохождение военной службы. За свои услуги фигурант получил 1,5 млн рублей.

Злоумышленника поймали в садоводстве во Всеволожском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проведение следственных мероприятий продолжается.

