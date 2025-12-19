В России за коррупцию в 2025 году осудили более 11 тыс. человек

Из них две трети составили уголовные дела о получении или даче взяток.

В России за коррупцию по итогам 2025 года осудили более 11 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

Отмечается, что с января по ноябрь минувшего года суды рассмотрели 10,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях и вынесли приговоры в отношении 11,3 тыс. лиц. Из них две трети составили уголовные дела о получении или даче взяток. Также были осуждены люди, которые числились посредниками во взяточничестве.

Также в Верховном суде заявили, что из числа осужденных по делам о коррупции в январе-ноябре 2025-го реальное лишение свободы назначили 2,4 тыс. лицам. Более половины людей, которые давали взятки, и 80% попавшихся на мелких взятках были осуждены к штрафам, в том числе кратным сумме взятки.

Фото: Piter.tv