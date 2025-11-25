  1. Главная
Сегодня, 9:59
205
sashshsas

В цыганском поселении под Петербургом обнаружили майнинг-ферму

Для дополнительной проверки в отделы доставили 21 человека.

Полицейские провели профилактический рейд, который охватил места компактного проживания кочевого народа в Тосненском районе. Для дополнительной проверки в отделы доставили 21 человека, нескольких из них привлекли к ответственности за проживание без паспорта, а части вручили повестки. 

Сотрудники Госавтоинспекции проверили около 150 машин, выявив 20 нарушений – от отсутствия ОСАГО до управления авто без документов и разных неисправностей. Зафиксированы и нарушения в трех семьях с детьми: там для несовершеннолетних не было нормальных спальных мест, порядка, продуктов питания и необходимых вещей. На родителей составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Кроме того, в поселке Красный Бор обнаружена майнинг-ферма. Находку сделали в подвале дома на улице 5-я Дорога. Технику изъяли, владельцы не смогли подтвердить законное потребление электроэнергии. 

Полиция продолжит проведение адресных профилактических мероприятий в местах компактного проживания кочевого населения, направленных на поддержание правопорядка, выявление нарушений и защиту интересов законопослушных граждан. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: пункт миграционного контроля появился в Пулково. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: рейд, тосненский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

