Пункт миграционного контроля появился в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково заработал пункт миграционного контроля. Остальные 11 точек открыли в Москве, Сочи, Казани, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и других городах, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк 19 ноября.

Кроме того, пункты контроля иностранцев появятся на приграничных железнодорожных станциях, возле водных и автомобильных пунктов пропуска. Основная их задача – выявлять приезжих, нарушающих миграционное законодательство.

Видео: Telegram / Ирина Волк