Пункт миграционного контроля появился в Пулково

Основная его задача – выявлять приезжих, нарушающих миграционное законодательство.

В петербургском аэропорту Пулково заработал пункт миграционного контроля. Остальные 11 точек открыли в Москве, Сочи, Казани, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и других городах, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк 19 ноября. 

Кроме того, пункты контроля иностранцев появятся на приграничных железнодорожных станциях, возле водных и автомобильных пунктов пропуска. Основная их задача – выявлять приезжих, нарушающих миграционное законодательство. 

Ранее на Piter.TV: стоимость патента для мигрантов возрастет в Петербурге. 

