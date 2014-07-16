Стоимость патента для мигрантов возрастет в Петербурге

Одновременно с изменением тарифов в северной столице такая же сумма будет взиматься и в Ленинградской области, обеспечивая единый стандарт оплаты по обе стороны границы мегаполиса.

Стоимость трудового патента для иностранных граждан в Санкт-Петербурге увеличится до 8 тыс. рублей. Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок сообщил, что такое повышение запланировано на 2026 год.

Сейчас иностранцы оплачивают патент по цене 6 тыс. рублей в месяц. Повышение цены связано с необходимостью укрепления финансовой устойчивости бюджета города и контроля за миграционными потоками.

Одновременно с изменением тарифов в северной столице такая же сумма будет взиматься и в Ленинградской области, обеспечивая единый стандарт оплаты по обе стороны границы мегаполиса.

