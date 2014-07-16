  1. Главная
На борьбу со снегом в Петербурге 18 ноября вышли 725 единиц спецтехники
Сегодня, 9:30
Руководитель городского Комитета по благоустройству Сергей Петриченко обратился к автовладельцам с летней резиной, призывая временно отказаться от поездок ввиду неблагоприятных погодных условий.

Синоптики сообщают, что во вторник, 18 ноября, в Петербурге ожидаются осадки. Руководитель городского Комитета по благоустройству Сергей Петриченко обратился к автовладельцам с летней резиной, призывая временно отказаться от поездок ввиду неблагоприятных погодных условий.

Для поддержания чистоты и безопасности дорог и пешеходных зон Комитет задействовал значительные силы: на улицы и тротуары выведено 725 единиц специальной уборочной техники, трудятся 1043 дворника. 

Запасы антигололёдных материалов сохраняются в необходимом объёме.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал светлее на 26% благодаря программе обновления уличного освещения.

Фото: Правительство Петербурга

