На борьбу со снегом в Петербурге 18 ноября вышли 725 единиц спецтехники

Синоптики сообщают, что во вторник, 18 ноября, в Петербурге ожидаются осадки. Руководитель городского Комитета по благоустройству Сергей Петриченко обратился к автовладельцам с летней резиной, призывая временно отказаться от поездок ввиду неблагоприятных погодных условий.
Для поддержания чистоты и безопасности дорог и пешеходных зон Комитет задействовал значительные силы: на улицы и тротуары выведено 725 единиц специальной уборочной техники, трудятся 1043 дворника.
Запасы антигололёдных материалов сохраняются в необходимом объёме.
Фото: Правительство Петербурга
