Петербург стал светлее на 26% благодаря программе обновления уличного освещения

Благодаря крупной программе обновления уличного освещения, город Петербург стал ярче на целых 26%. Новое оборудование позволяет экономить бюджет города примерно на 100 млн рублей ежегодно, информирует пресс-служба Смольного.

Городские власти подчеркнули, что эффективность проекта "Ленсвет" особенно проявится зимой, когда продолжительность светлого времени суток сокращается. В частности, приоритетом стали дворы, скверы и парковые зоны, где недостаток естественного света ощущается наиболее остро.

Ярким примером является Любашинский сад в Калининском районе. Ранее там функционировали только 70 ламп, сейчас установлено около 400 современных светодиодов, а кабельная система перенесена под землю. Территория сада получила декоративную подсветку зелени, детская площадка и спортивные объекты получили дополнительное качественное освещение.

Планируется, что до конца 2025 года подобные изменения коснутся ещё более 250 городских объектов, что почти вдвое превышает показатель прошлого года. Всего за последние семь лет в Петербурге появилось свыше 220 тысяч энергосберегающих осветительных приборов.

