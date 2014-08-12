В Петербурге провели благоустройство элементов оборудования наружного освещения

Работники "Ленсвета" систематически ухаживают за оборудованием круглый год.

Компания "Ленсвет" привели в идеальное состояние наружное осветительное оборудование. В Северной столице завершилась ежегодная акция по осеннему благоустройству.

Сотрудниками учреждения проделана значительная работа по уходу за городом: за октябрь очищено от рекламных объявлений 7489 фонарных опор, проведено техническое обслуживание и мойка 1407 элементов чугунного оборудования, освежили краской 560 опор освещения. Также приведены в порядок 270 металлических шкафов, обеспечивающих питание уличного освещения, с нанесением свежего слоя краски поверх граффити и установкой защитных металлических сеток.

Работники "Ленсвета" систематически ухаживают за оборудованием круглый год, учитывая климатические условия и температуру воздуха, своевременно выполняют профилактические работы по мойке, окрашиванию, устранению нежелательной рекламы и другие задачи.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года в Петербурге заменили 25 тыс. устаревших натриевых светильников.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"