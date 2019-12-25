С начала года в Петербурге заменили 25 тыс. устаревших натриевых светильников

Таким образом, доля инновационных светодиодных устройств в городской инфраструктуре освещения достигла более 63%.

В Петербурге подвели итоги масштабной программы модернизации уличного освещения за 2025 год. СПб ГБУ "Ленсвет" провело замену 25 тыс. старых натриевых осветительных приборов на новые энергосберегающие светодиодные лампы. Таким образом, доля инновационных светодиодных устройств в городской инфраструктуре освещения достигла более 63%. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Систематическая модернизация фонарей осуществляется с 2019 года в рамках специального проекта "Комфорт и уют в городе". За последние 2 года было введено в эксплуатацию около 50 тыс. новейших осветительных конструкций, которые обеспечивают улучшенную освещённость улиц и экономичность энергопотребления.

Особое внимание в течение 2025 года было уделено модернизации объектов дорожной инфраструктуры, где приоритет отдавался замене наиболее энергоёмких светильников. Одним из ярких примеров успеха инициативы стала Софийская улица, где установлены 2646 инновационные осветительные устройства.

Фото: Правительство Петербурга