От наказания освобожден бывший замглавы Василеостровского района Петербурга

Игорь Пономарев был осужден за злоупотребление должностными полномочиями.

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего заместителя главы Василеостровского района города Игоря Пономарева. Ему вменяется ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга 26 апреля.

Игорь Пономарев в период с 21 мая 2019 года по 21 декабря 2021 года способствовал заключению контрактов на клининг с ООО "МИРНЫЙ-55" и "ИП Задорожный М. В.". Всего заключили 23 государственных контракта на общую сумму не менее 70,5 млн рублей.

Результатам выполненной работы всегда давалась высокая только оценка. Отмечается, что похищать денежные средства умысла не было, поскольку "работы выполнялись в полном объеме, но на немного более выгодных условиях для компаний-партнеров".

Кроме того, вынесен приговор "коллеге" Игоря Пономарева – Александре Максимовой, в ее отношении возбуждали уголовные дела по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Фигуранты вину признали, дело рассматривалось в особом порядке. Игорю Пономареву суд назначил наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем он освобожден от наказания.

Александра Максимова также лишена права занимать должности на госслужбе 1 год 10 месяцев, ее освободили от наказания.

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