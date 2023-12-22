Чиновник из администрации Василеостровского района Петербурга лишен прав после ДТП

Его привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

В Петербурге Мировой судья привлек к административной ответственности начальника отдела Информатизации и связи Администрации Василеостровского района города Александра Борисенко за оставление места ДТП по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Чиновника лишили прав на 1 год, в суд он не явился. Об этом в своем tg-канале 24 апреля сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Напомним, Александра Борисенко заметили очевидцы, когда он "исполнял загадочные маневры на своем автомобиле Volvo после аварии". Несмотря на заклинившее переднее колесо, чиновник пытался покинуть место происшествия. Уточняется, что он был с явными признаками алкогольного опьянения и показывал "корочку" бордового цвета, с надписью золотым тиснением "Администрация Санкт-Петербурга".

Мужчина оказался в Покровской больнице, однако "врачи в приемном покое осмотрели пациента и поняли, что он здоров телом, но не сознанием". Во время составления административных материалов он пытался уснуть.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор