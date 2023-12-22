В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого чиновника за ДТП

Размахивая "корочкой", он попытался скрыться с места ДТП.

Сотрудники ГИБДД задержали пьяного чиновника из администрации Василеостровского района Петербурга. Он пытался скрыться с места ДТП на своей Volvo, размахивая "корочкой". Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает "Дорожный инспектор".

По предварительной информации, начальник отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района. Внимание к себе он привлёк в тот момент, когда "начал исполнять загадочные манёвры на своём Volvo" после ДТП. Не помешало попытаться скрыться даже заклиневшее колесо после аварии.

"На заявку оперативно приехали инспекторы ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району. Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения и нездоровыми амбициями по прекращению оформления материалов. В один момент, когда принципиальность инспекторов стала очевидной, в ход пошла "корочка" бордового цвета, с многозначительной надписью золотым тиснением "Администрация Санкт-Петербурга" Дорожный инспектор

Нетрезвый водитель понял, что "корочка" не возымела эффекта, поэтому решил задействовать план "Б" — прикинулся нездоровым и уехал в Покровскую больницу на скорой помощи. Однако на месте выяснилось, что мужчина полностью здоров.

От освидетельствования виновник аварии отказался. Составлены административные материалы, автомобиль помещён на спецстоянку.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержали водителя, повредившего машину инспектора.

Фото: ВКонтакте / "Дорожный инспектор"