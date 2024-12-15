Пьяная автоледи заплатит 162 тысячи рублей за сбитый светофор на Камышовой улице

Она совершила ДТП на каршеринге в январе 2025 года.

Сбитый светофор на Камышовой улице оценили в 160 тысяч рублей: нетрезвая автоледи возместит ущерб, причиненный дорожной инфраструктуре. Об этом рассказали в прокуратуре Приморского района.

Установлено, что 19 января 2025 года 37-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением каршеринга и у дома 5 по Камышовой улице сбила светофор и выехала на газон.

Прокурор Приморского района направил исковое заявление в суд о взыскании с водителя в пользу СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" материального ущерба. На восстановление дорожной инфраструктуры было потрачено 162 тысячи рублей. С водителя была взыскана данная сумма.

Ранее правонарушительница была привлечена к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог или других дорожных сооружений), а также по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее за пьяное вождение в Петербурге у мужчины конфисковали BMW.

Фото и видео: Telegram/ Прокуратура СПб