За пьяное вождение в Петербурге у мужчины конфисковали BMW

Подсудимого уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в январе обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управлял машиной BMW. Его задержали сотрудники ДПС на Арсенальной улице. Подсудимого уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ на 250 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на 2 года, конфисковав иномарку.

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Фото: Piter.TV