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За пьяное вождение в Петербурге у мужчины конфисковали BMW
Сегодня, 14:47
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За пьяное вождение в Петербурге у мужчины конфисковали BMW

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Подсудимого уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в январе обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управлял машиной BMW. Его задержали сотрудники ДПС на Арсенальной улице. Подсудимого уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. 

Суд назначил наказание в виде обязательных работ на 250 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на 2 года, конфисковав иномарку. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти подростки без прав попали в серьезное ДТП. 

Фото: Piter.TV 

Теги: конфискация, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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