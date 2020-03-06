В Ленобласти подростки без прав попали в серьезное ДТП

В аварии пострадали подростки 12, 13 и 16 лет.

Вечером 31 мая в поселке Советский Выборгского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних водителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 12-летний подросток, управлявший незарегистрированным питбайком Kayo без водительского удостоверения, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 16-летний юноша, также не имевший прав. В результате столкновения водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

Полиция Выборгского района проводит тщательную проверку всех обстоятельств происшествия. Особое внимание уделяется вопросам, как несовершеннолетние получили доступ к транспортным средствам и где находились их родители в момент аварии.

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Фото: Piter.TV