Пьяный дебошир выстрелил в актёра "Улицы разбитых фонарей" в петербургском ТЦ

Между мужчинами возник конфликт.

Вечером 31 мая в торговом центре на улице Савушкина произошел инцидент с применением сигнального оружия. 20-летний петербуржец, находясь в ресторанной зоне на третьем этаже, вступил в конфликт с 48-летним охранником — Валерием Музыкой (бывшего актера сериалов "Невский" и "Улицы разбитых фонарей") и произвел в его сторону несколько выстрелов из сигнального пистолета.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после инцидента злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками торгового центра до прибытия правоохранителей. Прибывшие на место патрульно-постовой службы полицейские изъяли у подозреваемого сигнальный пистолет и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель погиб в ДТП под Петербургом после потери сознания.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области