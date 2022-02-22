Водитель погиб в ДТП под Петербургом после потери сознания

Автомобиль получил значительные повреждения в результате удара.

31 мая около 18:30 в городе Любань Тосненского района Ленинградской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Epica потерял сознание во время движения, что привело к съезду с дороги и столкновению с деревом у дома 30 по Советской улице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства аварии, включая возможные медицинские причины потери сознания водителем.

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Фото: Piter.TV