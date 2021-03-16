Rolls-Royce переехал мотоциклиста в Петербурге

Байкер был госпитализирован в больницу.

Накануне, 31 мая, около 17:00 на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Rolls-Royce при выполнении разворота столкнулся с мотоциклом Harley-Davidson, которым управлял 35-летний байкер.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия, включая возможные нарушения ПДД со стороны участников аварии.

На месте работали сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали схему ДТП и опросили свидетелей.

Ранее Piter.TV сообщал, что упавший на пути пассажир задержал поезда на оранжевой ветке метро.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области