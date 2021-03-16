Упавший на пути пассажир задержал поезда на оранжевой ветке метро

Движение восстановлено.

В воскресенье, 1 июня, на 4-й (оранжевой) линии Петербургского метрополитена было приостановлено движение поездов в сторону станции "Горный институт" из-за падения человека на пути. Поезда следовали только до станции "Спасская", что вызвало временные неудобства для пассажиров.

Как сообщила пресс-служба метрополитена, движение было восстановлено в кратчайшие сроки после ликвидации последствий происшествия. Петербургский метрополитен принес извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Это уже второй подобный инцидент за последние месяцы. Напомним, что в апреле движение на фиолетовой линии также временно прекращалось между станциями "Комендантский проспект" и "Крестовский остров" по аналогичной причине.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский метрополитен повторно объявил конкурс на капремонт станции "Площадь Восстания".

Фото: Piter.TV