Петербургский метрополитен повторно объявил конкурс на капремонт станции "Площадь Восстания"

Новые сроки выполнения работ должны повысить привлекательность контракта для потенциальных подрядчиков.

ГУП "Петербургский метрополитен" вновь объявило тендер на поиск подрядчика для разработки проектной документации и проведения комплексного капитального ремонта второго вестибюля станции "Площадь Восстания" Кировско-Выборгской линии.

Согласно данным портала госзакупок, стартовая цена контракта сохранилась на прежнем уровне — 87,2 млн рублей, однако срок выполнения работ продлен до 12 июля 2027 года вместо ранее установленного срока 25 января 2027 года. Капремонт предусматривает работы в машинном зале эскалаторов, натяжной камере, камере станционного затвора и строительных конструкциях наклонного хода.

Необходимость ремонта стала особенно актуальной после серии внеплановых остановок эскалаторов на станции в начале года, которые происходили как в первом, так и во втором вестибюлях. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 16 июня, а итоги конкурса будут подведены 23 июня.

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Фото: Piter.TV