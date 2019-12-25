Петербургский метрополитен признали самым безопасным в России

Всего в ежегодном конкурсе было 27 номинаций.

Петербургский метрополитен стал триумфатором XII Национальной ежегодной премии "Транспортная безопасность России — 2026". Достижение особенно весомо тем, что подземка Северной столицы завоевала сразу две ключевые награды.

В пресс‑службе Комитета по транспорту отметили, что метро Петербурга признали лидером среди субъектов транспортной инфраструктуры, которые последовательно и эффективно реализуют требования безопасности. Кроме того, предприятие удостоилось высшей оценки в номинации "Лучшее подразделение транспортной безопасности".

Масштаб конкурса в этом году был внушительным: свои проекты и практики представили свыше 50 организаций от Москвы и Санкт‑Петербурга до Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. При этом конкурс охватил восемь номинаций, и петербургские специалисты сумели выделиться именно в двух из наиболее престижных категорий. Такой результат наглядно демонстрирует системный подход Северной столицы к обеспечению транспортной безопасности.

Ранее мы сообщали, что в метро Петербурга появится лимитированный "Подорожник" с Овечкиным и Малкиным.

Фото: Комитет по транспорту