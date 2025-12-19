С 26 по 28 января ветераны и блокадники смогут бесплатно проехать в петербургском метро

В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Петербургский метрополитен проведёт традиционную акцию. С 26 по 28 января 2026 года право бесплатного проезда получат ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.
Для прохода через турникеты необходимо будет предъявить на контроле документ, подтверждающий право на льготу. В их число входят: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда, награждённые соответствующим знаком, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
Акция проводится как знак благодарности и вечной памяти героев в период сложного для города времени. Эта ежегодная инициатива стала для Петербурга уже доброй традицией, позволяя выразить дань уважения поколению, пережившему войну и блокаду, и напомнить о подвиге защитников города в дни памятных торжеств.
Ранее Piter.TV сообщал, что состоялся зимний марафон "Дорога жизни", посвящённый снятию блокады Ленинграда.
