Состоялся зимний марафон "Дорога жизни", посвящённый снятию блокады Ленинграда

Более 7 тысяч человек, включая спортсменов из разных регионов, пробегут от мемориала "Разорванное кольцо"

В субботу, 25 января, состоится 57-й традиционный зимний марафон "Дорога жизни", приуроченный к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организаторами забега выступили правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также "Лига Героев" при поддержке компании "Газпром".

Марафон "Дорога жизни" — дань памяти и уважения подвигу героев — защитников и жителей блокадного Ленинграда. Это — живой мост между поколениями. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В этом году ожидается участие более 7 тысяч человек — профессиональных атлетов и любителей из разных регионов России и зарубежных стран. Маршрут проложен по исторической трассе: старт — у мемориала "Разорванное кольцо" на берегу Ладожского озера, финиш — у мемориала "Цветок жизни", посвящённого погибшим детям блокадного города.

Участники смогут выбрать одну из четырёх дистанций: 1 км, 5 км, 10 км и классическую марафонскую — 42,2 км. Для удобства будут организованы бесплатные автобусы от станции метро "Ладожская" до стартовых точек. На трассе будет работать 11 пунктов питания и площадки для болельщиков. Впервые в истории марафона введён онлайн-формат: присоединиться к памятному событию можно с 15 января по 20 февраля из любой точки мира, пробежав выбранную дистанцию на удобном маршруте и загрузив результат в специальное приложение.

Фото: ВКонтакте / Зимний марафон "Дорога жизни"