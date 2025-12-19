Петербуржцам покажут высшие награды города на выставке в музее

Ордена и медали Ленинграда временно передадут Музею обороны и блокады.

Петербуржцы и гости города смогут увидеть высшие награды Санкт Петербурга на специальной выставке в Музее обороны и блокады Ленинграда, куда они будут временно переданы из Мариинского дворца. Об этом сообщил пресс центр администрации Санкт Петербурга.

В Большом зале Мариинского дворца накануне дня Ленинградской Победы состоялся торжественный прием, посвященный восемьдесят второй годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В мероприятии приняли участие губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, а также ветераны и жители блокадного Ленинграда.

В ходе приема было объявлено о передаче высших городских наград на временное хранение в Музей обороны и блокады Ленинграда. Награды будут представлены в рамках отдельной экспозиции, открытой для свободного посещения.

На постоянной основе все высшие награды Санкт Петербурга хранятся в Мариинском дворце.

Фото: пресс-служба Смольного