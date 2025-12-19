В Петербурге выросло время ожидания на светофорах до 50 процентов

Комиссия ЗакСа готовит обращение в Минтранс из-за задержек движения.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошло заседание постоянной комиссии по транспорту развитию транспортной инфраструктуры. На встрече обсудили последствия изменения режимов работы светофоров на городских перекрестках. Начальник отдела организации дорожного движения Комитета по транспорту Евгений Воробьёв сообщил что среднее время ожидания на светофорах увеличилось до 50 процентов. Причиной стало внедрение пешеходной фазы на значительном числе объектов.

По словам представителя Комтранса новые схемы приведены в соответствие с требованиями ГОСТ. Это решение повлияло на пропускную способность перекрестков. Увеличение задержек фиксируется как для транспорта так для пешеходов. В частности отменено диагональное пересечение проезжей части что потребовало большего времени ожидания разрешающего сигнала. Евгений Воробьёв заявил что совместно с депутатами ЗакСа подготовят обращение в Министерство транспорта России. В документе планируется изложить предложения по корректировке ГОСТ с сохранением уровня безопасности дорожного движения при более эффективных режимах работы светофоров.

По итогам заседания члены комиссии поддержали инициативу направления официального обращения министру транспорта России начальнику ГИБДД.

Ранее мы рассказывали о том, что новый светофор установлен на Петергофском шоссе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)