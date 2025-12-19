Новый светофор установлен на Петергофском шоссе

В этом году регулировщики появятся в восьми районах.

По заказу Дирекции по организации дорожного движения в Красносельском районе появился новый светофор. Он расположен на Петергофском шоссе, 59, и нужен для ускорения трамваев №60, рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

Специалисты установили светофорные колонки, смонтировали светофорное и периферийное оборудование, выполнили монтаж оборудования связи и установили детекторы транспорта.

Светофор на Петергофском шоссе направлен на защиту интересов всех участников движения, в частности – водителей общественного транспорта и пешеходов. Дмитрий Ваньчков, врио председателя ведомства

В этом году регулировщики появятся в восьми районах.

Ранее на Piter.TV: по поручению губернатора Петербурга в Приморском районе установили временный светофор.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга