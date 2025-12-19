  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новый светофор установлен на Петергофском шоссе
Сегодня, 16:39
108
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Новый светофор установлен на Петергофском шоссе

0 0

В этом году регулировщики появятся в восьми районах.

По заказу Дирекции по организации дорожного движения в Красносельском районе появился новый светофор. Он расположен на Петергофском шоссе, 59, и нужен для ускорения трамваев №60, рассказали в комитете по транспорту Петербурга. 

Специалисты установили светофорные колонки, смонтировали светофорное и периферийное оборудование, выполнили монтаж оборудования связи и установили детекторы транспорта. 

Светофор на Петергофском шоссе направлен на защиту интересов всех участников движения, в частности – водителей общественного транспорта и пешеходов. 

Дмитрий Ваньчков, врио председателя ведомства 

В этом году регулировщики появятся в восьми районах. 

Ранее на Piter.TV: по поручению губернатора Петербурга в Приморском районе установили временный светофор. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: петергофское шоссе, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии