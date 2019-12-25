По поручению губернатора Петербурга в Приморском районе установили временный светофор

Постоянный светофор появится в 2026 году.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и Плесецкой улицы установили временный светофор. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 29 декабря.

О необходимости регулировщика на участке заявили местные жители в ходе прямой линии с главой Северной столицы. Пока объект временный, но уже сейчас позволит разграничить транспортные и пешеходные потоки. Постоянный светофор появится в 2026 году.

На перекрестке смонтировали восемь светофорных колонок, 28 светофоров, контроллер, а также проложили кабель питания. В настоящее время в Петербурге функционируют свыше 1,9 тыс. регулировщиков.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга