По поручению губернатора Петербурга в Приморском районе установили временный светофор
Сегодня, 14:48
Постоянный светофор появится в 2026 году.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и Плесецкой улицы установили временный светофор. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 29 декабря. 

О необходимости регулировщика на участке заявили местные жители в ходе прямой линии с главой Северной столицы. Пока объект временный, но уже сейчас позволит разграничить транспортные и пешеходные потоки. Постоянный светофор появится в 2026 году. 

На перекрестке смонтировали восемь светофорных колонок, 28 светофоров, контроллер, а также проложили кабель питания. В настоящее время в Петербурге функционируют свыше 1,9 тыс. регулировщиков. 

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке Аптекарского проспекта и улицы Профессора Попова появился светофор. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: приморский район, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

