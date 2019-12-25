  1. Главная
На перекрестке Аптекарского проспекта и улицы Профессора Попова появился светофор
Сегодня, 10:59
На перекрестке Аптекарского проспекта и улицы Профессора Попова появился светофор

Объект построили по заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга".

В Петроградском районе Петербурга на перекрестке Аптекарского проспекта и улицы Профессора Попова запустили в работу новый светофор. Рядом расположены образовательные и медицинские учреждения, рассказали в городском комитете по транспорту. 

Объект построили по заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" в рамках соответствующей программы на 2025 год. Были изменены планировочные решения и установлены декоративные светофорные колонки и стойки. 

Всего в этом году в программу вошли девять адресов. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали о цифровизации городских автобусов. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

