На перекрестке Аптекарского проспекта и улицы Профессора Попова появился светофор

В Петроградском районе Петербурга на перекрестке Аптекарского проспекта и улицы Профессора Попова запустили в работу новый светофор. Рядом расположены образовательные и медицинские учреждения, рассказали в городском комитете по транспорту.

Объект построили по заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" в рамках соответствующей программы на 2025 год. Были изменены планировочные решения и установлены декоративные светофорные колонки и стойки.

Всего в этом году в программу вошли девять адресов.

