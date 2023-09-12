Петербуржцам рассказали о цифровизации городских автобусов

Транспорт интегрируют в интеллектуальную дорожную инфраструктуру.

В Петербурге внедряются передовые цифровые решения, которые делают поездки на автобусах более комфортными, безопасными и предсказуемыми для пассажиров. Транспорт интегрируют в интеллектуальную дорожную инфраструктуру.

По информации городского комитета по транспорту, на ряде перекрестков автобусы работают в связке со светофорами. Такая технология позволяет получать транспорту служебные сведения от дорожной инфраструктуры заранее и учитывать ее при движении. Кроме того, с 2023 года все автобусы оснащаются оборудованием для связи по протоколу, обеспечивающему обмен данными между транспортом и элементами дорожной среды. Сегодня оборудованием оснащены 795 единиц.

По мере развития интеллектуальной транспортной системы количество маршрутов и автобусов, использующих новые цифровые возможности, будет увеличиваться. В перспективе подобные технологии могут найти применение и за пределами общественного транспорта, став частью общей умной городской среды. Пресс-служба комтранса

Видео: пресс-служба комтранса Петербурга