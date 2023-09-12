  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:59
145
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали о цифровизации городских автобусов

0 0

Транспорт интегрируют в интеллектуальную дорожную инфраструктуру.

В Петербурге внедряются передовые цифровые решения, которые делают поездки на автобусах более комфортными, безопасными и предсказуемыми для пассажиров. Транспорт интегрируют в интеллектуальную дорожную инфраструктуру. 

По информации городского комитета по транспорту, на ряде перекрестков автобусы работают в связке со светофорами. Такая технология позволяет получать транспорту служебные сведения от дорожной инфраструктуры заранее и учитывать ее при движении. Кроме того, с 2023 года все автобусы оснащаются оборудованием для связи по протоколу, обеспечивающему обмен данными между транспортом и элементами дорожной среды. Сегодня оборудованием оснащены 795 единиц. 

По мере развития интеллектуальной транспортной системы количество маршрутов и автобусов, использующих новые цифровые возможности, будет увеличиваться. В перспективе подобные технологии могут найти применение и за пределами общественного транспорта, став частью общей умной городской среды. 

Пресс-служба комтранса 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге временно изменили маршруты автобусов из-за саммита ЕАЭС. 

Видео: пресс-служба комтранса Петербурга

Теги: автобусы, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии