В Петербурге временно изменили маршруты автобусов из-за саммита ЕАЭС

На ряде направлений также наблюдаются массовые задержки из-за дорожных ограничений и пробок.

В связи с проведением заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина и лидеров других государств в Санкт-Петербурге временно изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов. Кроме того, на многих направлениях общественного транспорта из-за пробок и ограничений движения наблюдаются значительные задержки.

По данным городской администрации, изменения затронули маршруты, проходящие через центр города:

Автобус №10 следует по изменённой схеме только в обратном направлении: от Исаакиевской площади он будет двигаться по Большой Морской улице и Невскому проспекту, после чего вернётся на обычный путь.

Автобус №2 изменён в обоих направлениях. В прямом направлении с улицы Якубовича автобус проследует через Исаакиевскую площадь, Большую Морскую и Невский проспект на Малую Морскую. В обратном — с Малой Морской через Исаакиевскую площадь на Конногвардейский бульвар.

На ряде выездных магистралей отмечаются массовые задержки, время в пути увеличено на 30 минут и более. В зонах затруднённого движения оказались:

Таллинское шоссе: автобусы №20, 81, 145, 145Э, 145Б, 147, 165, 245, 345, 481, 482, 482В, 484, 487.

Предпортовая улица: автобусы №3, 11, 62, 241.

Дачный проспект, бульвар Новаторов, проспект Ветеранов: автобусы №52, 68, 68А, 81, 82Э и многие другие, а также троллейбусы №20, 29, 37, 44, 46.

Ранее Piter.TV сообщал, что Лукашенко посетит неформальную встречу лидеров стран СНГ в Петербурге.

Фото: Piter.TV