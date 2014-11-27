Лукашенко посетит неформальную встречу лидеров стран СНГ в Петербурге

Президент Республики Беларусь также планирует провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21-22 декабря посетит Санкт-Петербург для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Как передаёт агентство, на неформальном саммите СНГ лидеры оценят перспективы интеграционного взаимодействия и подведут итоги уходящего года. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), высшего органа ЕАЭС, пройдёт в узком и расширенном составах. В его повестке, по данным БелТА, около двух десятков вопросов. Среди них — обсуждение основных направлений международной деятельности на 2025 год, формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с ключевыми партнёрами Евразийского экономического союза.

Фото: kremlin.ru