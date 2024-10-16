Путин в Петербурге вручит премию им. Толстого лидерам Таджикистана, Узбекистана и Киргизии

Награды удостоены Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев.

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге вручит Международную премию мира имени Льва Толстого лидерам трёх государств Средней Азии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Да, и сегодня, конечно, очень важное будет мероприятие. Это три президента — президент Киргизии, президент Таджикистана и Узбекистана — будут награждены премией Толстого, премией мира. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, что премия мира является "очень важным награждением". Решение о её присуждении было принято несколько месяцев назад, а сегодня, 21 декабря, в рамках мероприятий неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, состоится торжественная церемония вручения.

Лауреатами стали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Неформальная встреча глав государств Содружества Независимых Государств, которая традиционно проходит в конце года, запланирована в Северной столице на 21–22 декабря.

Фото: kremlin.ru