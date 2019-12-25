Центр Петербурга парализован: 27 апреля город встал в 10-балльных пробках

Днем 27 апреля в центре Санкт-Петербурга образовались серьезные пробки. На Невском проспекте выстроилась длинная очередь из автобусов и троллейбусов.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность Невского проспекта в направлении Дворцовой площади достигла максимальных 10 баллов уже к 15:45. Это на 5 баллов выше обычного уровня для середины дня понедельника. В обратном направлении движение также затруднено, но пробка менее плотная. На кадрах с места видно, как транспорт в сторону площади Восстания движется, а в сторону Дворцовой — стоит.

Кроме того, серьезные заторы наблюдаются на Садовой улице в обоих направлениях, а также на Большой Конюшенной, Гороховой улицах и набережной Мойки. Встали также Дворцовый проезд и стрелка Васильевского острова в сторону Невского проспекта.

Напомним, что 27 апреля в Петербурге проходит очередная репетиция Парада Победы. В связи с этим до 18:00 закрыты Миллионная улица и проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

Также петербуржцы сообщают о проблемах с мобильным интернетом 27 апреля. В этот же день президент России Владимир Путин прибыл в Петербург, где у него запланирован ряд встреч. По информации пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президент должен встретиться с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, губернатором Петербурга Александром Бегловым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Скриншот: Яндекс.Пробки

